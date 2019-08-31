«Кажется, только в сад пошёл, а уже курсант». Новобранцы Военной академии приняли присягу

Новости Беларуси. В Военной академии 31 августа прошла торжественная церемония принятия военной присяги. Ее произнесли курсанты-новобранцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2019 году в главный военный вуз страны зачислены более 500 человек. Семь факультетов вуза готовят специалистов, практически полностью обеспечивая потребность Вооруженных Сил и других силовых структур в офицерских кадрах.

Виктория Михальцевич:

Я очень горжусь своим сыном, он выбрал правильную специальность. Я до сих пор не верю, что мой сын уже ученик Военной академии. Кажется, только маленький был, только в сад пошел, а уже курсант.