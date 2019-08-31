«Закрытая радио-кухня становится открытой для всех». Как прошёл эфир под открытым небом радио «Мир»

Новости Беларуси. Не только услышать, но и увидеть любимых ведущих. Радио «Мир» в Беларуси 31 августа вещало под открытым небом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким необычным образом сотрудники решили открыть очередной сезон. Район «Новая Боровая» выбрали неслучайно: здесь проживает много молодых семей, а это основная аудитория радио. Те, кого обычно слушают, решили и себя показать, и на поклонников посмотреть. Впервые ведущие вышли в эфир из студии на открытом воздухе.

Алексей Адашкин, главный редактор радио «Мир» в Беларуси:

В нашем сезоне появится больше программ, где больше интерактива с нашими слушателями. Презентацию нашего нового сезона мы решили провести здесь, в микрорайоне «Новая Боровая», чтобы прийти к тем людям, которые нас слушают. Праздник начался по-спортивному. Первый сюрприз для слушателей – мастер-класс по зумбе. Также радийщики подготовили много конкурсов, викторин, пригласили известных артистов, угостили вкуснейшими бургерами. И, конечно, дарили подарки.

Гости праздника не просто увидели, как создается эфир, но и сами смогли побывать в нем. У микрофона ведущие с удовольствием делятся опытом.

Алексей Клочков, ведущий радио «Мир» в Беларуси:

Мы сделали крутой проект. Это радио. Обычно это люди, которых не видно, только слышно. Мы сегодня, наверное, впервые в истории вышли к людям.