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«Закрытая радио-кухня становится открытой для всех». Как прошёл эфир под открытым небом радио «Мир»

31 августа 2019 19:48
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Новости Беларуси. Не только услышать, но и увидеть любимых ведущих. Радио «Мир» в Беларуси 31 августа вещало под открытым небом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким необычным образом сотрудники решили открыть очередной сезон.

Район «Новая Боровая» выбрали неслучайно: здесь проживает много молодых семей, а это основная аудитория радио. Те, кого обычно слушают, решили и себя показать, и на поклонников посмотреть. Впервые ведущие вышли в эфир из студии на открытом воздухе.

«Закрытая радио-кухня становится открытой для всех». Как прошёл эфир под открытым небом радио «Мир»-1

«Закрытая радио-кухня становится открытой для всех». Как прошёл эфир под открытым небом радио «Мир»-3

Алексей Адашкин, главный редактор радио «Мир» в Беларуси:
В нашем сезоне появится больше программ, где больше интерактива с нашими слушателями. Презентацию нашего нового сезона мы решили провести здесь, в микрорайоне «Новая Боровая», чтобы прийти к тем людям, которые нас слушают.

Праздник начался по-спортивному. Первый сюрприз для слушателей – мастер-класс по зумбе. Также радийщики подготовили много конкурсов, викторин, пригласили известных артистов, угостили вкуснейшими бургерами. И, конечно, дарили подарки.

«Закрытая радио-кухня становится открытой для всех». Как прошёл эфир под открытым небом радио «Мир»-6

«Закрытая радио-кухня становится открытой для всех». Как прошёл эфир под открытым небом радио «Мир»-8

«Закрытая радио-кухня становится открытой для всех». Как прошёл эфир под открытым небом радио «Мир»-10

Гости праздника не просто увидели, как создается эфир, но и сами смогли побывать в нем. У микрофона ведущие с удовольствием делятся опытом.

«Закрытая радио-кухня становится открытой для всех». Как прошёл эфир под открытым небом радио «Мир»-13

«Закрытая радио-кухня становится открытой для всех». Как прошёл эфир под открытым небом радио «Мир»-15

Алексей Клочков, ведущий радио «Мир» в Беларуси:
Мы сделали крутой проект. Это радио. Обычно это люди, которых не видно, только слышно. Мы сегодня, наверное, впервые в истории вышли к людям.

«Закрытая радио-кухня становится открытой для всех». Как прошёл эфир под открытым небом радио «Мир»-18

Юлия Навацкая, ведущая радио «Мир» в Беларуси:
Здорово, было интересно, когда люди подходят, смотрят. Действительно, будто приоткрывается завеса, этот тайный мир радио. Закрытая радио-кухня становится открытой для всех.

«Закрытая радио-кухня становится открытой для всех». Как прошёл эфир под открытым небом радио «Мир»-21

# СМИ Беларуси # общество # Алексей Адашкин # Алексей Клочков # Юлия Навацкая # Фотофакт

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