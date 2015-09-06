Александр Лукашенко поздравил участников и гостей торжеств Дня белорусской письменности

Новости Беларуси. День белорусской письменности. Сегодня столица праздника — Щучин принимает многочисленных гостей. Для них подготовлена насыщенная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовала она с открытия после реставрации дворца Друцких-Любецких. Сейчас в здании 19 века постройки размещаются Центр творчества детей и молодежи, краеведческий музей, конференц-зал. Это подарок городу к празднику и ещё один успешный проект государственных инвестиций в культуру и образование.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Щучин известен в нашей республике своими достижениями в детском творчестве. Очень надеюсь, что в дальнейшем Щучин будет поставлять для системы образования и в целом для нашей страны новых интересных, творческих личностей. А дети здесь найдут себе занятие по интересам.

Сейчас в Щучине проходит торжественная церемония открытия праздника. С минуты на минуту будут названы обладатели Национальной литературной премии. Она вручается впервые.

Также сегодня в программе Дня письменности тематические книжные, газетные и фотовыставки, экспозиции плакатов, презентации новых книг белорусских писателей, творческие встречи литераторов с читателями.

Поздравление участникам и гостям торжеств Дня белорусской письменности направил президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Этот праздник объединяет тех, кто с большим уважением относится к родному слову, духовному достоянию нашего народа, национальной культуре, просвещению и литературе. Почти 500-летняя история белорусского книгопечатания свидетельствует о большом вкладе нашей страны во всемирную сокровищницу знаний. И сегодня, во времена стремительного развития новых информационных технологий, книга и искреннее художественное слово писателя по-прежнему остаются востребованными современным обществом.