Ведущие, руководители и журналисты СТВ посетили обувной холдинг в Витебске

Новости Беларуси. Ведущие, руководители и журналисты нашего телеканала продолжают колесить по регионам Беларуси. Масштабный пресс-тур организовали в преддверии 15-летия телеканала, а также в рамках нового телевизионного сезона. Накануне звездный десант СТВ высадили на производственной площадке крупного обувного холдинга в Витебске.

Несколько часов в пути – в ожидании душевной встречи со своим зрителем, и вот на горизонте - целый обувной гигант. Дружным телевизионным составом ведущие, журналисты и руководители СТВ шагнули в творческую мастерскую крупнейшего обувного холдинга Витебского региона.

Чтобы «обуть» всю Беларусь в лучшие образцы современной fashion-индустрии здесь на производстве трудятся около пяти тысяч человек. Благодаря трудолюбию отечественных мастеров, ежегодно на белорусский, российский, украинский и казахский рынки поступает более четырех миллионов пар обуви. Впечатляет и модельный ряд. Вот и новый осенне-зимний сезон не исключение: для взыскательных модниц и модников дизайнеры подготовили около полутысячи новинок. То, что уже очень скоро появится на прилавках, первой оценила команда СТВ.

Как и наш телеканал, который всегда в поиске интересных идей для создания качественного телепродукта, руководство витебского обувного холдинга также «идет в ногу» и ежегодно совершенствует производственный процесс.

Николай Мартынов, генеральный директор обувного холдинга:

Модернизация проходит у нас ежегодно, но в этом году позволило из 67 процентов обновить уже 47, да, этот год у нас получился очень емкий. До 2018-ого года предусмотрена масштабная модернизация, более пяти с половиной миллионов евро – на оборудование новое.

Из «обувной колыбели» - в родную стихию. В концертном зале телевизионщиков уже ждали. Без малого тысячный трудовой коллектив обувного холдинга.

В самый разгар теплой встречи ведущие приоткрыли занавес телевизионной тайны нового сезона… В этом вояже компанию телезвездам составили звезды эстрадные.

Но на этом звездный десант СТВ не прощается, а всего лишь говорит “До новых встреч”. Ведь на пути телевизионного состава еще как минимум полдесятка крупных производственных предприятий.