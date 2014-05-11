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Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Государственного герба и флага

11 мая 2014 13:57
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С Днем Государственного герба и флага соотечественников поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко:
Сегодня государственные флаг, герб и гимн объединяют нас в одну большую семью, наполняя сердца гордостью за принадлежность к народу с богатой историей, славным настоящим и прекрасным будущим. Пусть этот праздник еще сильнее сплотит всех нас, упрочит высокое чувство личной ответственности каждого гражданина за страну и готовности самоотверженно работать ради процветания Родины.

# общество # Александр Лукашенко # Праздничные даты

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