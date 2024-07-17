Александр Лукашенко поздравил со 100-летием Шкловского района его жителей

Общий дом, объединяющий людей разных судеб. Это подчеркнул Президент Беларуси в поздравлении со 100-летием Шкловского района его жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Символично, что юбилей района отмечается в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Преклоняемся перед соотечественниками, которые достойно сражались на фронте, отстаивая свободу и независимость Беларуси. Гордимся и трудовыми подвигами тех, чей вклад является весомым не только в летописи Шкловщины, но и в истории региона, всей страны. Сейчас это крупнейший район Могилевской области с высокоразвитым промышленным и сельскохозяйственным производством, где работают неравнодушные люди – патриоты родной страны. Уверен, что так будет и впредь.

Александр Лукашенко пожелал землякам крепкого здоровья, счастья, мирного неба и новых трудовых свершений на благо любимой Беларуси. Празднование юбилея района растянется на три дня. Сегодня центром торжеств станут агрогородки, где день начнется с возложения цветов к мемориальным комплексам и воинским захоронениям.