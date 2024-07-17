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В 114 населённых пунктах Гомельской области восстановлено электроснабжение

17 июля 2024 07:26
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Еще в 114 населенных пунктах Гомельской области за ночь восстановлено электроснабжение. Над этим трудились 88 аварийных бригад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 114 населённых пунктах Гомельской области восстановлено электроснабжение-1

Днем их количество увеличится почти вдвое. Алгоритм восстановления линий основной сети отработан. Чтобы люди могли запитать на время холодильники, подзарядить мобильные телефоны, аварийные бригады привозят в деревни и агрогородки небольшие генераторы. В отдельных районах области работу вынуждены приостановить из-за начавшейся утром грозы. Когда дождь успокоится, службы продолжат устранять последствия непогоды.

# Ураганы # общество

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