В 114 населённых пунктах Гомельской области восстановлено электроснабжение

Еще в 114 населенных пунктах Гомельской области за ночь восстановлено электроснабжение. Над этим трудились 88 аварийных бригад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Днем их количество увеличится почти вдвое. Алгоритм восстановления линий основной сети отработан. Чтобы люди могли запитать на время холодильники, подзарядить мобильные телефоны, аварийные бригады привозят в деревни и агрогородки небольшие генераторы. В отдельных районах области работу вынуждены приостановить из-за начавшейся утром грозы. Когда дождь успокоится, службы продолжат устранять последствия непогоды.