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Александр Лукашенко поздравил работников сферы информации с профессиональными праздниками

05 мая 2022 07:22
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Новости Беларуси. Сразу два профессиональных праздника отмечают на этой неделе в белорусской медиасфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 7 мая – День работников радио, телевидения и связи, а сегодня, 5 мая, в Беларуси – День печати. Поздравление по этому случаю представителям сферы информации и связи направил Александр Лукашенко.  

Александр Лукашенко поздравил работников сферы информации с профессиональными праздниками-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
По сути, сегодня вы, сотрудники средств массовой информации, специалисты, обеспечивающие работу коммуникационных систем, находитесь на передовой информационного фронта, где идет бескомпромиссная битва за умы и души людей. Мы никак не можем проиграть тем, кто намерен отменить нашу историю и культуру, а заодно само государство и белорусский народ. Ваша благородная миссия – не просто выпустить газету или телерепортаж, а донести до человека живительное слово правды, которое помогает ему подняться над обыденностью, придает силы для созидания, делает его настоящим патриотом Отечества.  

Александр Лукашенко поздравил работников сферы информации с профессиональными праздниками-4

Президент пожелал работникам сферы информации и связи крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба, новых творческих проектов и достижений.  

# СМИ Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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