Каждый 3-й житель Могилёва ни разу не был в местном музее. Вот какой проект запустили для горожан

Новости Беларуси. Кроме уроков еще и экскурсия. В Беларуси удачно реализуют пилотный проект, который делает обучение ярче и интереснее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К истории страны теперь можно будет прикоснуться в прямом смысле этого слова. Самые значимые места, которые отражают события прошлого, посетят школьники.

Юлия Мычка, корреспондент:

В Год исторической памяти музеи Могилева запускают пилотный проект. Уроки истории выйдут за пределы школьных стен, и все старшеклассники региона должны будут в обязательном порядке посетить музей истории Могилева и Буйничское поле.

Совсем недавно выяснился один интересный факт: каждый третий могилевчанин ни разу не был в городском музее, не любовался красотой города с высоты исторической гордости Могилева Ратуши, а в краеведческом музее был только в далеком детстве. А там ведь есть на что посмотреть. Историю родного края надо знать, а в Год исторической памяти зов предков и историческое единение – просто обязательное условие для понимания важности темы. Биография Ратуши включает в себя все важнейшие события, которые пережил город, у историков на нее у собрано многовековое досье.

Она одна из самых высоких в Европ и самая высокая в Беларуси. Внутри здания разместился музей. А когда-то в этих стенах женили и разводили, учили зарабатывать и тратить деньги, прививали семейные ценности и казнили за измену. Такие артефакты помогают заглянуть вглубь веков и, изучив традиции предков, в который раз осознать: нам действительно есть чем гордиться.