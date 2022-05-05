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Каждый 3-й житель Могилёва ни разу не был в местном музее. Вот какой проект запустили для горожан

05 мая 2022 07:03
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Новости Беларуси. Кроме уроков еще и экскурсия. В Беларуси удачно реализуют пилотный проект, который делает обучение ярче и интереснее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К истории страны теперь можно будет прикоснуться в прямом смысле этого слова. Самые значимые места, которые отражают события прошлого, посетят школьники.  

Каждый 3-й житель Могилёва ни разу не был в местном музее. Вот какой проект запустили для горожан-1

Юлия Мычка, корреспондент:  
В Год исторической памяти музеи Могилева запускают пилотный проект. Уроки истории выйдут за пределы школьных стен, и все старшеклассники региона должны будут в обязательном порядке посетить музей истории Могилева и Буйничское поле.  

Каждый 3-й житель Могилёва ни разу не был в местном музее. Вот какой проект запустили для горожан-4

Совсем недавно выяснился один интересный факт: каждый третий могилевчанин ни разу не был в городском музее, не любовался красотой города с высоты исторической гордости Могилева Ратуши, а в краеведческом музее был только в далеком детстве. А там ведь есть на что посмотреть. Историю родного края надо знать, а в Год исторической памяти зов предков и историческое единение – просто обязательное условие для понимания важности темы. Биография Ратуши включает в себя все важнейшие события, которые пережил город, у историков на нее у собрано многовековое досье.  

Каждый 3-й житель Могилёва ни разу не был в местном музее. Вот какой проект запустили для горожан-7

Она одна из самых высоких в Европ и самая высокая в Беларуси. Внутри здания разместился музей. А когда-то в этих стенах женили и разводили, учили зарабатывать и тратить деньги, прививали семейные ценности и казнили за измену. Такие артефакты помогают заглянуть вглубь веков и, изучив традиции предков, в который раз осознать: нам действительно есть чем гордиться.  

Каждый 3-й житель Могилёва ни разу не был в местном музее. Вот какой проект запустили для горожан-10

Наталья Прочакова, старший научный сотрудник музея истории Могилева:  
Нас заўсёды вельмі актыўна наведвалі, але зараз, у дні, калі пілотны праект рэалізуецца, стала ўвогуле вельмі шмат наведвальнікаў. Гэта добра, таму што дзеці маюць магчымасць наведаць музей, асабліва гэта важна для далёкіх раёнаў, дзяцей з вёсак. Ім гэта не каштуе нічога, гэта рэалізуецца за кошт бюджэту. Яны маюць магчымасць сюды прыехаць, нічога не заплаціўшы, і неяк змяніць месца, атрымаць інфармацыю па гісторыі і пабачыць нашы рарытэты.  

Юлия Мычка:  
Такое нововведение старшеклассникам по душе, ведь для тех ребят, которые приехали из других районов, урок истории превращается в увлекательное путешествие. Кроме того, во время экскурсии не поставят плохую отметку и не спросят домашнее задание – просто смотри, слушай и запоминай.  

# Музеи Могилева # общество # Юлия Мычка # Наталья Прочакова # Фотофакт

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