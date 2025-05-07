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Александр Лукашенко поздравил работников радио, телевидения и связи

07 мая 2025 07:00
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День работников радио, телевидения и связи – праздник людей, талант, мастерство и уникальные компетенции которых формируют информационную повестку и узнаваемый в мире образ суверенной Беларуси, вне времени и расстояний наполняют нашу жизнь смыслом и радостью общения. Александр Лукашенко поздравил работников отрасли, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил работников радио, телевидения и связи-2

«Быть всегда в центре событий, находить истину, отстаивать объективность и умение обеспечивать надежные коммуникации во всех средах – нелегкий путь, но именно он делает Ваш труд ценным и значимым для общества и государства», – говорится в поздравлении.

Президент отметил, что традиции и опыт отечественной журналистики в сочетании с современными технологиями связи и массовых коммуникаций открывают широкий спектр возможностей для потребителей информации и создают качественный национальный контент, который смотрят, слушают и любят миллионы. Глава государства пожелал ветеранам и работникам радио, телевидения и связи крепкого здоровья, благополучия, новых идей и свершений на благо Родины.

# СМИ Беларуси # Журналистика # Александр Лукашенко

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