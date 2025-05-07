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Премьер-министр выступит с докладом в Палате представителей 7 мая

07 мая 2025 06:25
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Заседание Палаты представителей пройдет 7 мая в Минске. Парламентарии заслушают доклад премьер-министра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр выступит с докладом в Палате представителей 7 мая-2

Как ожидается, Александр Турчин проинформирует о программе деятельности правительства. Документ разработан вместе с концепцией социально-экономического развития страны до 2030 года и в русле предвыборной программы главы государства, в соответствии с поручениями, данными при назначении нового состава Совета Министров и в инаугурационной речи Президента. Принимая кадровые решения о формировании нового состава правительства, Александр Лукашенко отметил, что нынешняя пятилетка будет непростой. Как подчеркнул глава государства, в центре нашей политики остается простой человек, а основным ее принципом выступает социальная справедливость.

# Государственная политика # Александр Турчин

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