Премьер-министр выступит с докладом в Палате представителей 7 мая

Как ожидается, Александр Турчин проинформирует о программе деятельности правительства. Документ разработан вместе с концепцией социально-экономического развития страны до 2030 года и в русле предвыборной программы главы государства, в соответствии с поручениями, данными при назначении нового состава Совета Министров и в инаугурационной речи Президента. Принимая кадровые решения о формировании нового состава правительства, Александр Лукашенко отметил, что нынешняя пятилетка будет непростой. Как подчеркнул глава государства, в центре нашей политики остается простой человек, а основным ее принципом выступает социальная справедливость.