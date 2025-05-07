В преддверии празднования 9 Мая во Дворце культуры ветеранов подвели итоги конкурса «Песни Победы». Творческое состязание проводится раз в два года и собирает сотни участников со всей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воспитание чувства патриотизма, национального самосознания и гражданского долга лучшими образцами патриотической песенной культуры, повышение социального статуса и организация свободного времени пожилых людей – ключевые цели организаторов мероприятия. Заявок на нынешний конкурс поступило почти 180 – это индивидуальные исполнители от 60 лет.

Игорь Мельников, участник конкурса: Я с удовольствием хожу в хор ветеранов районного Центра культуры и народного творчества. И, конечно, песни именно о родине, о бойцах, об армии – они всегда на слуху, они дисциплинируют людей, они патриотизм к родине развивают. Я думаю, что это очень достойная песня, серьезная.

Татьяна Филимонова, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Именно спустя 80 лет после того, как наши деды завоевали Победу, мы прекрасно понимаем, что наша задача – оберегать, сохранять память о том великом подвиге наших людей. И, конечно же, конкурс «Песни Победы» – это один из способов, одна из возможностей нашей молодежи, нашему более взрослому поколению напомнить о том великом подвиге.

Композиции военных лет не уходят из репертуара артистов-самородков. Ведь и через 80 лет после Дня Победы белорусы, собираясь всей семьей за праздничным столом 9 Мая, обязательно исполняют народные, фронтовые песни.