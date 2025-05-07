Городки и полоса препятствий – ДОСААФ организовал спортивный праздник для молодёжи

Юноши и девушки показали меткость, сноровку, выносливость и скорость. Соревновались в тире, затем познакомились с выставкой спортивной техники. Главная цель – привить молодежи желание заниматься спортом.

Николай Мочанский, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ:

Начиная с июня в центр военно-патриотического воспитания приглашать будем ребят через Партизанский райисполком. Будем отбирать 10-15 человек на 10 дней. Из них в расписании будет: первое – это военно-патриотическое воспитание, потому что аэроклубу 90 лет, 19 героев. Дальше – спортивная составляющая, и третье – это изучение устройства, сборка, разборка, тренировки и потом два прыжка с парашютом.

Приятным продолжением праздника в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стало угощение участников солдатской кашей. После награждения победителей и концерта ребята отправились на экскурсию по экспозиции выставочного комплекса авиационной техники.