В Несвиже прошёл семинар по интеллектуальной собственности

Продукты интеллектуальной собственности должны откликаться на современные вызовы. Такое мнение высказали участники встречи, на которой обсуждалось развитие законодательства в этой сфере на всем евразийском пространстве. Сегодня важно не просто обмениваться опытом, но решать конкретные задачи, которые стоят перед ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о промышленной кооперации, транспортных коридорах и развитии инфраструктуры. Все эти вопросы должны решаться с учетом возможностей интеллектуальной собственности. Соответствующие программы приняты на перспективу. И в этом особая роль отводится регионам.

Григорий Ивлиев, президент Евразийского патентного ведомства:

Мы видим, что нам нужны новые объекты интеллектуальной собственности, регулируемые на региональном уровне. Нам нужно уйти от имеющихся барьеров территориальной охраны объектов интеллектуальной собственности, даже между нашими республиками, нашими странами. Это задача номер один. Поэтому мы предлагаем создать единый товарный знак на всем евразийском пространстве, предлагаем создать единую полезную модель.

Лилия Гумерова, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре (Россия):

Сегодня технологический суверенитет, науку, технологии нельзя рассматривать в отрыве от вопросов интеллектуальной собственности. И в связи с этим очень важно, чтобы в эту повестку были включены регионы нашей страны, регионы Республики Беларусь, других государств. Еще несколько лет назад совместно с нашим профильным ведомством, Министерством экономического развития, мы разработали некое руководство по развитию интеллектуальной собственности в регионах Российской Федерации.