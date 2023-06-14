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«Мужчина должен быть мужчиной». Под Борисовом продолжается учебный сбор с военнообязанными

14 июня 2023 08:14
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Новости Беларуси. Учебный сбор с военнообязанными, призванными из запаса, продолжается в Борисовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На общевойсковом полигоне проходят занятия с танковым батальоном и управлением бригады по огневой подготовке.

«Мужчина должен быть мужчиной». Под Борисовом продолжается учебный сбор с военнообязанными-1

Дмитрий Шамкин, заместитель командира бригады:
На данном участке отрабатывают военнообязанные стрельбу из СВД, РПГ, а также из штатного оружия (АК-74, ПКМ, РПК). Военнослужащие участвуют в занятиях с энтузиазмом, восстанавливают свои навыки и умения. Теорию мы стараемся давать минимально, так как они все прибыли по штатным военно-учетным специальностям, поэтому, как правило, приступаем сразу к практическим занятиям.

«Мужчина должен быть мужчиной». Под Борисовом продолжается учебный сбор с военнообязанными-4

Владимир Евенков, военнообязанный:
Очень доволен. И действительно надо почаще, чтобы такие проходили стрельбы, учения. Действительно мужчина должен быть мужчиной, защищать свою Родину, свою семью, своих близких и родных.

«Мужчина должен быть мужчиной». Под Борисовом продолжается учебный сбор с военнообязанными-7

Нынешний этап сбора – это одиночная подготовка. Затем военнообязанных ждет слаживание отделений, взводов и рот батальона. Для этого задействуют штатную технику.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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