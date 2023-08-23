Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Владимира Громова с 50-летием

Новости Беларуси. Народный артист Беларуси, солист Большого театра оперы и балета Владимир Громов отмечает юбилей. С 50-летием оперного певца поздравил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваша творческая деятельность – пример гармоничного сочетания природного таланта, артистичности и преданности Отечеству. Сильный бархатный баритон и утонченное исполнение даже самых сложных партий позволили вам создать незабываемые образы в спектаклях Национального академического Большого театра оперы и балета. Уверен, еще многие годы вы будете восхищать поклонников своим мастерством, вдохновенно служить любимому делу и Родине.

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