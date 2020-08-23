Прямой эфир

Если на Успение иней, осень будет короткой. Народные приметы на последнюю неделю августа

23 августа 2020 08:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы.

25 августа – Аникита и Фотий. С этого времени начинались первые ранние заморозки, рассказали в программе «Плюс-минус». В старину заметили, если день дождливый, бабье лето будет коротким.

Пройдут дожди, погода будет неустойчивой. Синоптики сделали прогноз на неделю

Если на Успение иней, осень будет короткой. Народные приметы на последнюю неделю августа-1

27 августа – Михей-Тиховей. Этот день славится своими ветрами, по их силе судят о предстоящей погоде. Если за окном тихо – осень будет ясная. А вот если Михей с бурей, сентябрь обещает быть дождливым.

Если на Успение иней, осень будет короткой. Народные приметы на последнюю неделю августа-4

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы. Иней в этот день – к короткой осени и долгой морозной зиме. А туман – к урожаю грибов.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пройдут дожди, погода будет неустойчивой. Синоптики сделали прогноз на неделю
23 августа 2020 08:14

Пройдут дожди, погода будет неустойчивой. Синоптики сделали прогноз на неделю

Александр Лукашенко: вы остановили «Гродножилстрой». Обойдёмся без него, у нас достаточно строителей
22 августа 2020 20:53

Александр Лукашенко: вы остановили «Гродножилстрой». Обойдёмся без него, у нас достаточно строителей

Александр Лукашенко в Гродно: хватает сегодня тех, кто хотел бы оттяпать клочок этой земли
22 августа 2020 20:18

Александр Лукашенко в Гродно: хватает сегодня тех, кто хотел бы оттяпать клочок этой земли