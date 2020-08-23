Если на Успение иней, осень будет короткой. Народные приметы на последнюю неделю августа

Новости Беларуси. Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 25 августа – Аникита и Фотий. С этого времени начинались первые ранние заморозки, рассказали в программе «Плюс-минус». В старину заметили, если день дождливый, бабье лето будет коротким. Пройдут дожди, погода будет неустойчивой. Синоптики сделали прогноз на неделю

27 августа – Михей-Тиховей. Этот день славится своими ветрами, по их силе судят о предстоящей погоде. Если за окном тихо – осень будет ясная. А вот если Михей с бурей, сентябрь обещает быть дождливым.