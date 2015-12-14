Александр Лукашенко поздравил Митрополита Филарета с Днем тезоименитства

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко поздравил Митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси с Днем тезоименитства. «Отрадно осознавать, что благодаря Вашим многолетним плодотворным трудам сложившиеся в Республике Беларусь конструктивные отношения между государством и Церковью открывают широкие перспективы сотрудничества на основе традиционных христианских ценностей», — говорится в поздравлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко отметил неоценимый вклад Митрополита Филарета в формировании нравственного общества и укрепление межконфессионального согласия в республике.