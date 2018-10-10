Александр Лукашенко поздравил Митрополита Филарета с 40-летием со дня его назначения на Минско-Белорусскую кафедру

Новости Беларуси. Его преданность идеалам любви и милосердия служит ярким примером того, как усилия одного человека способны приблизить общество к совершенству и наполнить души людей любовью и добром.
Об этом говорится в поздравлении Президента Александра Лукашенко митрополиту Филарету, Почетному Патриаршему Экзарху всея Беларусия по случаю 40-летия со дня его назначения на Минско-Белорусскую кафедру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Многие годы силой нравственного авторитета Вы помогали объединять людей с различными мнениями и устремлениями, находить правильные решения в сложных ситуациях. Благодаря Вашей деятельности христиане Беларуси доверяют Православной церкви как оплоту духовности и высоких моральных ценностей.
Глава государства пожелал митрополиту Филарету здоровья, мира и успехов в служении во благо Беларуси и православия.