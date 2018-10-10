Свободный диплом: кто имеет на него право?

Окончив институт, вместе с дипломом мы получаем не только звание «выпускник», но и «молодой специалист». А за ним нас ждет выбор места работы. Будет он свободным или по распределению? Оформят контракт или трудовой договор? Чтобы узнать обо всех гарантиях, мы обратились к юристам. Владислав Пехота, юрист:

Место работы выпускников для распределения определяется учреждением образования самостоятельно. Исходя из имеющихся заявок и с учетом общественной, научно-исследовательской работы, успеваемости учащихся или студентов, рекомендаций самого учреждения образования и личных пожеланий выпускника.

Выпускнику есть из чего выбирать: во-первых, работу можно попробовать найти самому, и если повезет – принести заявку от компании. Если не вышло – бюджетника направят в организацию, которую комиссия по распределению выберет сама. Свободу выбора имеют лишь те выпускники, которые есть в базе талантливой молодежи. Совсем другое дело – так называемые особые категории выпускников.

Владислав Пехота:

Например, детям-инвалидам (либо инвалидам первой и второй группы) место работы предоставляется по месту жительства их родителей или супруга. Детям-сиротам место работы предоставляется по месту закрепления за ними жилого помещения либо по месту включения их в перечень нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Претендовать на льготы смогут и дети военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранений или увечий. Беременные женщины, мамы и папы с трехлетними детьми на руках, а также все замужние или женатые студенты – тоже в списке претендетов на свободный диплом. А вот тем, кто грезит открыть свое дело и трудоустроиться к себе же на работу, могут про эту идею забыть. Распределиться как ИП – невозможно.

Владислав Пехота:

Обращаю ваше внимание: недостаточно просто относится к данным категориям, необходимо изъявить желание и воспользоваться данным правом, то есть собрать необходимый перечень документов и предоставить их в учреждение образования. Поэтому всем студентам и учащимся рекомендуем заблаговременно выяснить, имеются ли у них вышеперечисленные основания, так как сбор необходимых документов может занять, немало времени. А распределение осуществляется не позднее, чем за два месяца до окончания учебы.