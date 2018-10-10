Наловить кур, смастерить скамью, приготовить драники на колодке: как победить в конкурсе «Властелин села»

Деревенский рай и рубка дров. Распил поленьев, куриная эстафета – в Слуцке выбрали Властелина села. На конкурс приехали шесть молодых семьей – победители областного этапа. Минскую область представляли Екатерина и Павел Шутило. Встречаем их в студии программы «Утро. Студия хорошего настроения». «Серебро» – тоже большая награда. Мы спросили призёров, довольны ли они таким результатом.

Екатерина Шутило, призер Республиканского конкурса «Властелин села-2018»:

Да. Мы довольны. Ожидали и готовились. Нам помогали. Дарили нам дипломы и подарили стиральную машину. За второе место. И деньги дарили. Какие испытания нужно было пройти для победы? Павел Шутило, призер Республиканского конкурса «Властелин села-2018»:

Работы на селе. Распил дров: я рубил, а с женой вдвоём пилили. Делали скамейку со спинкой из одной доски. Распиливали её – из одной 6-метровой доски нужно было сделать скамейку.

Екатерина Шутило: Вместе жарили драники.

Павел Шутило:

Сначала нужно было разжечь колодку, чтобы на ней жарить драники. Кате надо было почистить и натереть картошку. На обычной тёрке. И замесить тесто. Екатерина Шутило:

Интересная эстафета – куриная. Нам предоставляли кур. В загоне надо было поймать 10 кур. И я со своей соперницей – по 5 кур поймать и посадить в клетку. Есть у вас в хозяйстве свои куры? Екатерина Шутило:

Есть. Но я с ними на «Вы». Я боюсь их. Потому что они такие быстрые, и своим поведением они меня иногда пугают.

У нас была очень хорошая поддержка. Они кричали: «Давай, быстрее, твои куры разбегаются!». И я, оказывается, поймала лишних кур. Надо было – 5. «Группа поддержки заводит, хочется быть первыми». В Слуцке прошёл финал конкурса «Властелин села-2018» Почему именно вашей семье предложили участвовать в соревнованиях?

Екатерина Шутило:

Были районные соревнования – мы заняли там первое место. И так вышли на область. Когда поехали в Сёмково на область, там выбрали 5 лучших семей, потому что в Минской области 22 района. А это 22 семьи. Выбрали 5 лучших и пригласили в Мядель на «Дожинки». И там уже нам объявили первое место, откуда мы поехали участвовать в Слуцк.Павел Шутило:

Мы расставляли в Мяделе подворок свой – надо было сделать сельский двор.

Екатерина Шутило:

Нужно самим было продумать, что мы там будем делать: накрывать столы или что-то другое. Своё хозяйство на селе забирает очень много времени и сил. Остаётся ли что-то на участие в подобных соревнованиях?

Екатерина Шутило:

Остаётся. Ты же не можешь заниматься постоянно, каждый день одним и тем же. Хочется разнообразия, поехать и что-то посмотреть. Поэтому, сегодня меньше сделай, завтра – больше. Как живётся молодой семье на селе? Екатерина Шутило:

Мы довольны, и ни капельки не жалеем, что остались на селе.