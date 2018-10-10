Наловить кур, смастерить скамью, приготовить драники на колодке: как победить в конкурсе «Властелин села»
Деревенский рай и рубка дров. Распил поленьев, куриная эстафета – в Слуцке выбрали Властелина села.
На конкурс приехали шесть молодых семьей – победители областного этапа. Минскую область представляли Екатерина и Павел Шутило. Встречаем их в студии программы «Утро. Студия хорошего настроения».
«Серебро» – тоже большая награда. Мы спросили призёров, довольны ли они таким результатом.
Екатерина Шутило, призер Республиканского конкурса «Властелин села-2018»:
Да. Мы довольны. Ожидали и готовились. Нам помогали. Дарили нам дипломы и подарили стиральную машину. За второе место. И деньги дарили.
Какие испытания нужно было пройти для победы?
Павел Шутило, призер Республиканского конкурса «Властелин села-2018»:
Работы на селе. Распил дров: я рубил, а с женой вдвоём пилили. Делали скамейку со спинкой из одной доски. Распиливали её –
из одной 6-метровой доски нужно было сделать скамейку.
Екатерина Шутило:
Вместе жарили драники.
Павел Шутило:
Сначала нужно было разжечь колодку, чтобы на ней жарить драники. Кате надо было почистить и натереть картошку. На обычной тёрке. И замесить тесто. Екатерина Шутило:
Интересная эстафета – куриная. Нам предоставляли кур. В загоне надо было поймать 10 кур. И я со своей соперницей – по 5 кур поймать и посадить в клетку.
Есть у вас в хозяйстве свои куры?
Екатерина Шутило:
Есть. Но я с ними на «Вы». Я боюсь их. Потому что они такие быстрые, и своим поведением они меня иногда пугают.
У нас была очень хорошая поддержка. Они кричали: «Давай, быстрее, твои куры разбегаются!». И я, оказывается, поймала лишних кур. Надо было – 5.
«Группа поддержки заводит, хочется быть первыми». В Слуцке прошёл финал конкурса «Властелин села-2018»
Почему именно вашей семье предложили участвовать в соревнованиях?
Екатерина Шутило:
Были районные соревнования – мы заняли там первое место. И так вышли на область. Когда поехали в Сёмково на область, там выбрали 5 лучших семей, потому что в Минской области 22 района. А это 22 семьи. Выбрали 5 лучших и пригласили в Мядель на «Дожинки». И там уже нам объявили первое место, откуда мы поехали участвовать в Слуцк.Павел Шутило:
Мы расставляли в Мяделе подворок свой – надо было сделать сельский двор.
Екатерина Шутило:
Нужно самим было продумать, что мы там будем делать: накрывать столы или что-то другое.
Своё хозяйство на селе забирает очень много времени и сил. Остаётся ли что-то на участие в подобных соревнованиях?
Екатерина Шутило:
Остаётся. Ты же не можешь заниматься постоянно, каждый день одним и тем же. Хочется разнообразия, поехать и что-то посмотреть. Поэтому, сегодня меньше сделай, завтра – больше.
Как живётся молодой семье на селе?
Екатерина Шутило:
Мы довольны, и ни капельки не жалеем, что остались на селе.
Павел Шутило:
У нас двое детей – Димка и Ильюша. Диме 8 лет, а Ильюхе – 4 года. Я старшему задавал вопрос – может, в город поедем жить. Он – нет, у меня здесь друзей много. В деревне – свобода.Екатерина Шутило:
Там родственников много. Сегодня там побыл – завтра ещё где-то. Там все друг друга знают. Даже если элементарно, ехал на велике, упал – соседи подняли и привели домой, колено перебинтовали, и ты и знать ничего не будешь.