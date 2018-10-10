Мемориальный комплекс «Адаменская горка» откроют в Лиозно к 75-летию освобождения райцентра от немецко-фашистских захватчиков

Новости Беларуси. Ровно 75 лет назад от немецко-фашистских захватчиков был освобожден первый райцентр в Витебской области – Лиозно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне здесь прошли масштабные субботники. Все воинские захоронения – а их в районе почти 90 – привели в порядок. В них покоятся более 32 тысяч красноармейцев, отдавших свои жизни за свободу нашей родины. К открытию после масштабной реконструкции готовят мемориальный комплекс «Адаменская горка».

Основные торжества пройдут в Лиозно 13 октября.