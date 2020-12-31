«Это вы сами сделали?» Показываем, что подарили Александру Лукашенко дети из онкоцентра в Боровлянах
Новости Беларуси. Какое самое главное новогоднее желание? Конечно же, здоровье! Именно его пожелаем героям нашего репортажа – это совсем юные белорусы, которые столкнулись с серьезными заболеваниями, но с помощью взрослых и, как говорят, медицины высокого полета, обязательно вернутся к нормальной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самое главное – это настрой. Его 31 декабря создавал для детей глава государства.
– Это вы сами сделали? Спасибо! Я тогда во Дворце Независимости поставлю – вы не против? – в музее. Это будет знаменательно. 31 декабря и в больнице – это будет символично. Вот когда выздоровеете, приходите на экскурсию. Ты где живешь?
– В Мозыре.
– Вот приедете когда-нибудь, соберетесь, и мы специально покажем вам Дворец Независимости.
– Ну, а как себя чувствуешь?
– Хорошо.
– А чего ты здесь сидишь? Едь домой сегодня.
– Я скоро поеду.
– Когда?
– Через четыре дня. Еще надо чуть-чуть откапаться.
– Через четыре… ну да, слушай, лучше в этот хаос, Новый год, там эта беготня и прочее – лучше ты спокойно пересидишь здесь и уедешь.
– Отдохну.
– Из Мозыря, да? Хороший у тебя город.
– Красивый, да?
– А как настроение у мужиков? Нормальное?
– Нормальное.
– А вы откуда сами?
– Я из Вилейки.
– Любань.
– Из Любани? Скоро будет у вас шикарнейший город. Калий в будущем году добывать начнем, будете богатыми и будете городом шахтеров, как Солигорск и Петриков.
Ну, я с тобой прощаюсь. Не болей!
Остается пожелать ребятам, чтобы в следующий Новый год праздничное обращение Александра Лукашенко к нации они уже смотрели дома.