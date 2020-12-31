«Это вы сами сделали?» Показываем, что подарили Александру Лукашенко дети из онкоцентра в Боровлянах

Новости Беларуси. Какое самое главное новогоднее желание? Конечно же, здоровье! Именно его пожелаем героям нашего репортажа – это совсем юные белорусы, которые столкнулись с серьезными заболеваниями, но с помощью взрослых и, как говорят, медицины высокого полета, обязательно вернутся к нормальной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самое главное – это настрой. Его 31 декабря создавал для детей глава государства.

– Это вы сами сделали? Спасибо! Я тогда во Дворце Независимости поставлю – вы не против? – в музее. Это будет знаменательно. 31 декабря и в больнице – это будет символично. Вот когда выздоровеете, приходите на экскурсию. Ты где живешь?

– В Мозыре.

– Вот приедете когда-нибудь, соберетесь, и мы специально покажем вам Дворец Независимости.

– Ну, а как себя чувствуешь?

– Хорошо.

– А чего ты здесь сидишь? Едь домой сегодня.

– Я скоро поеду.

– Когда?

– Через четыре дня. Еще надо чуть-чуть откапаться.

– Через четыре… ну да, слушай, лучше в этот хаос, Новый год, там эта беготня и прочее – лучше ты спокойно пересидишь здесь и уедешь.

– Отдохну.

– Из Мозыря, да? Хороший у тебя город.

– Красивый, да?

– А как настроение у мужиков? Нормальное?

– Нормальное.

– А вы откуда сами?

– Я из Вилейки.

– Любань.

– Из Любани? Скоро будет у вас шикарнейший город. Калий в будущем году добывать начнем, будете богатыми и будете городом шахтеров, как Солигорск и Петриков.