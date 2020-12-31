Президентов, генсеков и религиозных деятелей. Кому Александр Лукашенко уже отправил новогодние поздравления?

Новости Беларуси. С наступающим Новым годом зарубежных лидеров поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздничные послания от главы белорусского государства направлены руководству Российской Федерации, лидерам стран СНГ, председателю КНР, президентам Австрии, Польши, Сербии, Египта, ОАЭ, руководству Германии, Кубы, королеве Великобритании, а также главам целого ряда других государств.

Кроме того, Александр Лукашенко поздравил с праздником генсеков ООН, ШОС, главу Исполкома СНГ, генерального директора Всемирной организации здравоохранения, а также руководителей других международных и региональных организаций. Послания от главы белорусского государства направлены также видным религиозным и общественным деятелям. Среди них Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Папа Римский Франциск.