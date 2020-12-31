Прямой эфир

Президентов, генсеков и религиозных деятелей. Кому Александр Лукашенко уже отправил новогодние поздравления?

31 декабря 2020 18:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С наступающим Новым годом зарубежных лидеров поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничные послания от главы белорусского государства направлены руководству Российской Федерации, лидерам стран СНГ, председателю КНР, президентам Австрии, Польши, Сербии, Египта, ОАЭ, руководству Германии, Кубы, королеве Великобритании, а также главам целого ряда других государств.

Президентов, генсеков и религиозных деятелей. Кому Александр Лукашенко уже отправил новогодние поздравления?-1

Кроме того, Александр Лукашенко поздравил с праздником генсеков ООН, ШОС, главу Исполкома СНГ, генерального директора Всемирной организации здравоохранения, а также руководителей других международных и региональных организаций. Послания от главы белорусского государства направлены также видным религиозным и общественным деятелям. Среди них Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Папа Римский Франциск.

Президентов, генсеков и религиозных деятелей. Кому Александр Лукашенко уже отправил новогодние поздравления?-4

В адрес Президента Беларуси также продолжают поступать многочисленные новогодние поздравления от зарубежных лидеров, руководства международных организаций, а также известных мировых деятелей.

# Новый год # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Муковозчик: в прошедшем году мы узнали, что такое позор, но мы узнали и что такое мужество
31 декабря 2020 17:18

Андрей Муковозчик: в прошедшем году мы узнали, что такое позор, но мы узнали и что такое мужество

«Хочется сказать слова благодарности всем жителям». Главы районов Минска получили госнаграды
31 декабря 2020 17:06

«Хочется сказать слова благодарности всем жителям». Главы районов Минска получили госнаграды

Как Минская область отпразднует Новый год? Каждый район выбрал программу сам
31 декабря 2020 17:04

Как Минская область отпразднует Новый год? Каждый район выбрал программу сам