Александр Лукашенко посетил РНПЦ онкологии. Что он говорил самым маленьким пациентам?

Новости Беларуси. Какое самое главное новогоднее желание? Конечно же, здоровье! Именно его пожелаем героям нашего репортажа – это совсем юные белорусы, которые столкнулись с серьезнейшими заболеваниями, но с помощью взрослых и, как говорят, медицины высокого полета, обязательно вернутся к нормальной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все они – пациенты совершенно уникальной клиники, Республиканского центра детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах. Накануне самого любимого народного праздника в гости к ним заглянул Президент. И конечно, не с пустыми руками.

«Это вы сами сделали?» Показываем, что подарили Александру Лукашенко дети из онкоцентра в Боровлянах

Некоторые ребята находятся в буквально стерильных условиях, а потому общаться могут только по специальному телефону. Но и это не стало препятствием для очень душевной, почти семейной беседе о детских мечтах.