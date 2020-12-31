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Александр Лукашенко посетил РНПЦ онкологии. Что он говорил самым маленьким пациентам?

31 декабря 2020 18:55
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Новости Беларуси. Какое самое главное новогоднее желание? Конечно же, здоровье! Именно его пожелаем героям нашего репортажа – это совсем юные белорусы, которые столкнулись с серьезнейшими заболеваниями, но с помощью взрослых и, как говорят, медицины высокого полета, обязательно вернутся к нормальной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко посетил РНПЦ онкологии. Что он говорил самым маленьким пациентам?-1

Все они – пациенты совершенно уникальной клиники, Республиканского центра детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах. Накануне самого любимого народного праздника в гости к ним заглянул Президент. И конечно, не с пустыми руками.

«Это вы сами сделали?» Показываем, что подарили Александру Лукашенко дети из онкоцентра в Боровлянах

Некоторые ребята находятся в буквально стерильных условиях, а потому общаться могут только по специальному телефону. Но и это не стало препятствием для очень душевной, почти семейной беседе о детских мечтах.

Александр Лукашенко посетил РНПЦ онкологии. Что он говорил самым маленьким пациентам?-4

Здесь же и серьезный разговор с врачами: что еще нужно этой особенной клинике, чтобы поспевать за мировыми тенденциями в медицине? Ведь здоровье детей – это главная наша ценность.

Репортаж Евгения Пустового.

Александр Лукашенко посетил РНПЦ онкологии. Что он говорил самым маленьким пациентам?-7

Это РНПЦ детской онкологии. Чтобы в стенах корпуса с этим суровым названием сегодня было больше радостных улыбок, сюда приехал Президент.

Александр Лукашенко посетил РНПЦ онкологии. Что он говорил самым маленьким пациентам?-10

– Ну что, навела порядок здесь?
– Старалась.
– Сейчас посмотрим.
– Я думаю, что все получилось.

Александр Лукашенко посетил РНПЦ онкологии. Что он говорил самым маленьким пациентам?-13

Евгений Пустовой, корреспондент:
Центр работает с 1997 года. Конечно, появился не по щучьему велению. Среди инициаторов создания Александр Лукашенко. Сегодня свой плотный график и предновогоднюю суету отодвинул в сторону, главное – это дети Беларуси. Но и здесь решать надо взрослые проблемы.

Подробности в видеоматериале.

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# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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