Александр Лукашенко посетил РНПЦ онкологии. Что он говорил самым маленьким пациентам?
Новости Беларуси. Какое самое главное новогоднее желание? Конечно же, здоровье! Именно его пожелаем героям нашего репортажа – это совсем юные белорусы, которые столкнулись с серьезнейшими заболеваниями, но с помощью взрослых и, как говорят, медицины высокого полета, обязательно вернутся к нормальной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все они – пациенты совершенно уникальной клиники, Республиканского центра детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах. Накануне самого любимого народного праздника в гости к ним заглянул Президент. И конечно, не с пустыми руками.
«Это вы сами сделали?» Показываем, что подарили Александру Лукашенко дети из онкоцентра в Боровлянах
Некоторые ребята находятся в буквально стерильных условиях, а потому общаться могут только по специальному телефону. Но и это не стало препятствием для очень душевной, почти семейной беседе о детских мечтах.
Здесь же и серьезный разговор с врачами: что еще нужно этой особенной клинике, чтобы поспевать за мировыми тенденциями в медицине? Ведь здоровье детей – это главная наша ценность.
Репортаж Евгения Пустового.
Это РНПЦ детской онкологии. Чтобы в стенах корпуса с этим суровым названием сегодня было больше радостных улыбок, сюда приехал Президент.
– Ну что, навела порядок здесь?
– Старалась.
– Сейчас посмотрим.
– Я думаю, что все получилось.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Центр работает с 1997 года. Конечно, появился не по щучьему велению. Среди инициаторов создания Александр Лукашенко. Сегодня свой плотный график и предновогоднюю суету отодвинул в сторону, главное – это дети Беларуси. Но и здесь решать надо взрослые проблемы.
Подробности в видеоматериале.
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