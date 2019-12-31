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Провожаем 2019-й: основные события года в Беларуси по версии телеканала СТВ

31 декабря 2019 17:53
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Новости Беларуси. Провожая 2019-й, вспоминаем, каким он был для каждого из нас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Провожаем 2019-й: основные события года в Беларуси по версии телеканала СТВ-1

Европейские игры, парламентские выборы, перепись населения, успехи в медицине, социальной политике. А каждая семья, пожалуй, оставит собственный топ главных событий: у кого-то родился ребенок, кто-то получил ключи от новой квартиры. У нас были успехи, которым мы радовались, были и трудности, которые мы преодолевали вместе. Именно таким уходящий 2019-й войдет в историю.

Провожаем 2019-й: основные события года в Беларуси по версии телеканала СТВ-4

Подробности в видеоматериале Виктории Ходосок.

Провожаем 2019-й: основные события года в Беларуси по версии телеканала СТВ-7

# Новый год # общество # Виктория Ходосок # Фотофакт

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