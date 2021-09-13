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Александр Лукашенко посетит Таджикистан. По предложению Президента в Душанбе обсудят ситуацию в Афганистане

13 сентября 2021 12:58
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко с рабочим визитом направится в Таджикистан. 15-17 сентября глава государства примет участие в саммитах ОДКБ и ШОС в Душанбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко посетит Таджикистан. По предложению Президента в Душанбе обсудят ситуацию в Афганистане-1

Кроме того, по предложению белорусского лидера в столице Таджикистана запланирована встреча глав государств ШОС и ОДКБ, на которой будет обсуждена ситуация в Афганистане и меры по обеспечению безопасности в регионе. На мероприятии Александр Лукашенко также пообщается с зарубежными лидерами.

# ОДКБ # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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