Александр Лукашенко посетит Таджикистан. По предложению Президента в Душанбе обсудят ситуацию в Афганистане

Новости Беларуси. Александр Лукашенко с рабочим визитом направится в Таджикистан. 15-17 сентября глава государства примет участие в саммитах ОДКБ и ШОС в Душанбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, по предложению белорусского лидера в столице Таджикистана запланирована встреча глав государств ШОС и ОДКБ, на которой будет обсуждена ситуация в Афганистане и меры по обеспечению безопасности в регионе. На мероприятии Александр Лукашенко также пообщается с зарубежными лидерами.