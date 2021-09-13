«Не можем подстроиться под погоду». Какой эксперимент запланировали аграрии Витебской области?

Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома:

Тогда у нас, наверное, получится как раз выйти на те цифры, которые нам дадут серьезную прибавку. В противном случае мы не можем подстроиться под погоду, потому что она непостоянна, она аномальна. То засуха, то дождь. То град, то еще что-то. Поэтому надо именно уйти на месяц раньше со всеми сельскохозяйственными работами. Это гарантирует то, что мы уйдем прежде всего от наслоения работ, опять же, свойственного только Витебской области. Мы будем успевать выполнять все агротехнические работы в наши сроки, которые отведены нам для Витебщины.