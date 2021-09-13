«Не можем подстроиться под погоду». Какой эксперимент запланировали аграрии Витебской области?
Новости Беларуси. Витебская область планирует увеличить площади под озимые культуры до 300 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как показывает практика, осенний сев крестоцветных и колосовых дает более высокую урожайность, чем яровые культуры.
Предстоящий сельскохозяйственный год станет в некотором роде экспериментальным. Аграрии региона посеют культуры, которыми ранее не занимались, в частности – озимый ячмень. Специалисты уверены, что перекройка агротехнических работ позволит Витебской области выйти на лучшие показатели.
Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома:
Тогда у нас, наверное, получится как раз выйти на те цифры, которые нам дадут серьезную прибавку. В противном случае мы не можем подстроиться под погоду, потому что она непостоянна, она аномальна. То засуха, то дождь. То град, то еще что-то. Поэтому надо именно уйти на месяц раньше со всеми сельскохозяйственными работами. Это гарантирует то, что мы уйдем прежде всего от наслоения работ, опять же, свойственного только Витебской области. Мы будем успевать выполнять все агротехнические работы в наши сроки, которые отведены нам для Витебщины.
В 2021 году общий каравай Витебского региона весит 780 тысяч тонн. Лучших хлеборобов наградят 18 сентября в Шумилино на областном фестивале-ярмарке тружеников села «Дожинки».