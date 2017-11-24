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Александр Лукашенко посетит Гомельскую область 24 ноября

24 ноября 2017 07:35
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 24 ноября посетит с рабочей поездкой Гомельскую область. В центре внимания главы государства – социально-экономическое развитие региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор на эти темы будет проходить в Буда-Кошелево. Здесь Президент посетит ряд социальных учреждений. Одно из них – центральная больница.

Несмотря на статус районного, сегодня это медучреждение не уступает по оснащенности столичным. Например, уже в январе в больнице будут готовы работать по схеме «электронная карточка». Также глава государства посетит местный Дом культуры, заглянет в гости к семье Новиковых, где сегодня растят десятерых детей.

# общество # Рабочая поездка Президента # Александр Лукашенко

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