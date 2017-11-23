До конца года во дворах Фрунзенского района установят 1500 антипарковочных столбиков

Новости Беларуси. На зеленую зону въезд запрещен: предупреждающее устройство во дворах Минска ждет автомобилистов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юлия Стриго, СТВ:

Средство от автомобильного хаоса. Зеленые зоны и детские площадки во Фрунзенском районе освободят от транспорта. До конца 2017 года во дворах установят 1500 антипарковочных столбиков!

К примеру, во дворе на улице Неманской принцип «паркуюсь где хочу» не работает уже с лета.

Здесь установлено 20 столбиков, ограждающих газон.

Изначально такой способ решения проблемы использовался во дворах, где движение машин было очень серьезным. Проект оказался успешным, поэтому в 2017 году противопарковочные ограждений появились еще в 50 дворах района.