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До конца года во дворах Фрунзенского района установят 1500 антипарковочных столбиков

23 ноября 2017 22:00
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Новости Беларуси. На зеленую зону въезд запрещен: предупреждающее устройство во дворах Минска ждет автомобилистов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

До конца года во дворах Фрунзенского района установят 1500 антипарковочных столбиков-1

Юлия Стриго, СТВ:
Средство от автомобильного хаоса. Зеленые зоны и детские площадки во Фрунзенском районе освободят от транспорта. До конца 2017 года во дворах установят 1500 антипарковочных столбиков!

К примеру, во дворе на улице Неманской принцип «паркуюсь где хочу» не работает уже с лета.

Здесь установлено 20 столбиков, ограждающих газон.

Изначально такой способ решения проблемы использовался во дворах, где движение машин было очень серьезным. Проект оказался успешным, поэтому в 2017 году противопарковочные ограждений появились еще в 50 дворах района.

До конца года во дворах Фрунзенского района установят 1500 антипарковочных столбиков-4

Алеся Савич, заместитель директора по благоустройству «ЖКХ №2 Фрунзенского района»:
Для района Каменная горка, который «каменными джунглями» прозвали в народе, это вообще очень больной вопрос – восстановление зеленых насаждений.

# общество # Улицы Минска # Фотофакт # Юлия Стриго # Алеся Савич

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