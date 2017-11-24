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Электронная очередь заработала в пункте пропуска «Котловка»

24 ноября 2017 06:43
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Новости Беларуси. Грузовые автомобили на погранпереходе «Котловка» белорусско-литовской границы с этого дня смогут воспользоваться возможностями электронной очереди, а также услугами комплекса придорожного сервиса. Новый объект строился с привлечением турецких инвестиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В его составе – автозаправка с магазином, стоянка для грузового транспорта, табло электронной очереди и собственно сама система, которая позволяет перевозчику заблаговременно забронировать место для таможенного оформления на границе.

Развитие пункта придорожного сервиса планируется продолжить – здесь появятся мотель, объекты общепита, сервис для обслуживания автомобилей и другие необходимые для комфортного ожидания и отдыха объекты.

# общество # Выезд за границу

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