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Для тех, кто не сможет присутствовать. Церемонию принятия военной присяги в Печах будут транслировать онлайн

08 декабря 2020 06:47
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Новости Беларуси. В присутствии родных, но с мерами предосторожности. 12 декабря в Вооруженных Силах страны состоится церемония принятия военной присяги новым пополнением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для тех, кто не сможет присутствовать. Церемонию принятия военной присяги в Печах будут транслировать онлайн-1

В связи с непростой эпидемической ситуацией родственники и друзья новобранцев, которые планируют разделить с ними торжественный момент, должны будут строго соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. А близким военнослужащих, не уверенным в состоянии своего здоровья, лучше и вовсе отложить визит в воинскую часть.

Для тех, кто не сможет присутствовать. Церемонию принятия военной присяги в Печах будут транслировать онлайн-4

Для тех, кто не сможет лично присутствовать на церемонии, организуют ее онлайн-трансляцию.

Она будет вестись из самого массового места принятия присяги – учебного центра в Печах под Борисовом.

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

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