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Где в Минске можно покататься на коньках и лыжах?

08 декабря 2020 07:01
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Новости Беларуси. В Беларуси уже настоящий зимний минус – на этой неделе синоптики обещают до 14 мороза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А это значит, что пришло время заливать катки под открытым небом.

Например, в Минске с площадками уже определились. Опробовать первый лед можно будет на 54 мини-аренах.

Где в Минске можно покататься на коньках и лыжах?-1

Катки и хоккейные коробки разместятся во всех районах города. Кроме того, в этом зимнем сезоне будут доступны 16 лыжных трасс. Места для них также определены. Сейчас ведется работа по заготовке снега.

Где в Минске можно покататься на коньках и лыжах?-4

В частности, на лыжероллерной трассе в Веснянке активно работают снежные пушки, поэтому уже к выходным трасса может открыться для любителей лыжного спорта.

# Зимние виды спорта # общество # Фотофакт

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