Анатолий Лаппо о 22 июня: «Эта дата достаточно трагическая, но в то же время героическая»

Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси:

Для нас, пограничников, эта дата достаточно трагическая, но в то же время героическая. 22 июня из 485 застав белорусского пограничного округа ни одна застава не отступила, практически все погибли. Мы сейчас должны память эту сохранить, потому что видите, что творится в мире – пытаются некоторые переписать историю. Но мы, нынешнее поколение белорусов-пограничников, не должны это допустить. Потому что, как я говорил, без памяти мы никто, а так мы должны чтить своих героев.