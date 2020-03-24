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Александр Лукашенко поручил всей вертикали власти подключиться к работе с пожилыми людьми

24 марта 2020 14:20
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Новости Беларуси. Учитывая традиционно неблагоприятную для этого времени года эпидемиологическую ситуацию, Президент поручил всей вертикали власти подключиться к работе с пожилыми людьми, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.   

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Александр Лукашенко поручил всей вертикали власти подключиться к работе с пожилыми людьми -1

Губернаторы, председатели райисполкомов, представители органов власти на местах нацелены на оказание помощи тем, кто в ней сейчас нуждается. Причём работа должна строиться инициативно совсем не обязательно дожидаться просьб о помощи. Контроль за ситуацией возложен на Администрацию Президента.

Александр Лукашенко поручил всей вертикали власти подключиться к работе с пожилыми людьми -4

В процесс уже активно вовлечены наши общественные организации. Ни один одинокий пожилой человек не должен быть забыт именно на такой принцип работы ориентирует глава государства.

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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