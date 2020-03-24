Александр Лукашенко поручил всей вертикали власти подключиться к работе с пожилыми людьми

Новости Беларуси. Учитывая традиционно неблагоприятную для этого времени года эпидемиологическую ситуацию, Президент поручил всей вертикали власти подключиться к работе с пожилыми людьми, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы

Губернаторы, председатели райисполкомов, представители органов власти на местах нацелены на оказание помощи тем, кто в ней сейчас нуждается. Причём работа должна строиться инициативно – совсем не обязательно дожидаться просьб о помощи. Контроль за ситуацией возложен на Администрацию Президента.