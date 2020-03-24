Александр Лукашенко о коронавирусе: «Выдержим до православной Пасхи – значит, жить будем»

Новости Беларуси. Беларусь и Китай обьединяют усилия в борьбе с короновирусом. 24 марта посол Китая передал благодарность за помощь в трудный момент, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. В свою очередь КНР готова делиться с белорусами своим опытом. А в ближайшее время также придет борт с медицинской помощью.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается Беларуси, я еще раз подчеркиваю, поскольку это вирусы завозные к нам, мы определили страны, которые очень серьезно контролируем с точки зрения приезда оттуда наших людей и граждан, допустим, Германии, Франции, Италии. Мы ведь страну не закрывали, мы ни с одной страной не закрыли границу.
К нам приезжают разные люди, но в аэропорту (в основном это воздушное сообщение) мы серьезнейшим образом контролируем тех, кто прибывает в Беларусь.
Конечно, по вашему совету, вы сразу нас предупредили – смотрите за стариками. Потому что основные заразы, которые у нас бродят вместе с коронавирусом, прежде всего воздействуют на людей старшего возраста (где-то за 80 лет).
Нам надо не упустить вопрос других болезней, потому что от коронавируса у нас еще не погиб ни один человек, а от других болезней люди погибают. Поэтому я предупредил Минздрав, чтобы врачи уделяли большое внимание людям с другими болезнями.
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Ну и ваш совет нам пришелся вовремя, мы это видим по опыту. В основном от вирусных заболеваний у нас страдают люди и попадают в больницу, которые имеют не одну болезнь, а целый букет (сердечно-сосудистые, органы дыхания, гипертония, вес свыше 120-130 килограмм, сахарные диабеты и прочее).
Нашим врачам пока удается справляться с этими болезнями, но расслабляться мы не планируем. Главное – не паниковать.
Я больше всего боюсь, что люди заболеют психозом от того, что происходит в средствах массовой информации. От психоза будут все остальные болезни.
Так говорят и специалисты. Ваш опыт, наш опыт мы используем, чтобы на предельно допустимом для нас уровне пройти пик. Выдержим до православной Пасхи – значит, жить будем.