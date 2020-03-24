Александр Лукашенко о коронавирусе: «Выдержим до православной Пасхи – значит, жить будем»

Новости Беларуси. Беларусь и Китай обьединяют усилия в борьбе с короновирусом. 24 марта посол Китая передал благодарность за помощь в трудный момент, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. В свою очередь КНР готова делиться с белорусами своим опытом. А в ближайшее время также придет борт с медицинской помощью.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается Беларуси, я еще раз подчеркиваю, поскольку это вирусы завозные к нам, мы определили страны, которые очень серьезно контролируем с точки зрения приезда оттуда наших людей и граждан, допустим, Германии, Франции, Италии. Мы ведь страну не закрывали, мы ни с одной страной не закрыли границу.

К нам приезжают разные люди, но в аэропорту (в основном это воздушное сообщение) мы серьезнейшим образом контролируем тех, кто прибывает в Беларусь.

Конечно, по вашему совету, вы сразу нас предупредили – смотрите за стариками. Потому что основные заразы, которые у нас бродят вместе с коронавирусом, прежде всего воздействуют на людей старшего возраста (где-то за 80 лет).

Нам надо не упустить вопрос других болезней, потому что от коронавируса у нас еще не погиб ни один человек, а от других болезней люди погибают. Поэтому я предупредил Минздрав, чтобы врачи уделяли большое внимание людям с другими болезнями.

Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы