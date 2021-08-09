Больше, чем в 2020 году. В первом полугодии на строительство жилья в Минске направили около 600 млн рублей

Новости Беларуси. В Минске в первом полугодии на возведение жилья направлено около 600 миллионов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это больше, чем в 2020 году. Построено свыше 7,5 тысячи квартир. В эксплуатацию введено 440 тысяч квадратных метров общей площади жилья. Также в 2021 году построили два объекта социального назначения. Это ясли-сад № 573 на улице Голубка и амбулаторно-поликлиническое учреждение на проспекте Победителей.