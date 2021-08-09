«Служил недавно и ничего ещё не забыл». Как проходят учения резервистов-пограничников в Гродненской области

После завершения боевого слаживания в учебном центре пограничной группы военнослужащие резерва прибыли в подразделения границы. На протяжении недели они будут принимать непосредственное участие в службе по охране границы, восстановят ранее приобретенные профессиональные навыки и знания.

Дмитрий Щесняк, участник сбора:

Занятия нам напомнили о том, как должна проходить воинская служба, обо всех нюансах, которые могут возникнуть в процессе этой службы. Все, в принципе, очень легко вспомнилось, потому что я служил недавно и ничего еще не забыл. Со мной служит человек, который закончил срочную службу еще в 1990-х годах. Он сказал, что очень изменились именно технические средства охраны границы, сигнализационные комплексы. Много изменений в радиосвязи. Отмечал – все в лучшую сторону, это делает пограничную службу более мобильной, быстродейственной.

В рамках учения военнослужащие резерва практически отработают вопросы по поиску, выявлению, блокированию и ликвидации вооруженного формирования, проникшего с территории сопредельного государства, а также будут привлекаться для проведения режимных мероприятий на приграничной территории.