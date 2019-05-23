Марзалюк: «Наконец, получим методику, где ЦТ будет коррелироваться с оценкой в аттестате? Потому что, прошу прощения, это наболело»

Особенности вступительной кампании-2019 обсуждали в программе «В обстановке мира».
Особенности вступительной кампании-2019 обсуждали в программе «В обстановке мира».
Игорь Луцкий, генеральный директор телеканала СТВ:
Уже фактически дан старт вступительной кампании. Какие новшества нас ожидают, кого вы ждёте в ВУЗы и что вы ждёте от этого молодого поколения, которое придёт к вам? Вообще, что у нас – все очень много говорят об образовании, о том, каким оно должно быть, должны ли мы создавать специальные ВУЗы для IT либо мы должны готовить специалистов широкого профиля?
Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:
В этом году у нас вступительная кампания имеет свои особенности, как известно. Это совершенно новые подходы, новая методика к оценке результатов централизованного тестирования.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
А в чем её особенность?
Ирина Старовойтова:
Это новый подход в подсчёте результатов. По сути, она позволит, то есть её результаты позволят коррелировать с той оценкой успешности ребят, которые формализовано реализуются через результативность аттестата ребёнка в учреждении образования. То есть мы сможем видеть качественную подготовку в учреждениях образования.
Более того, для того чтобы получить высокий балл, ребёнку нужно не просто уметь решать, пусть даже сложные, задачи, а уметь выполнять весь комплекс тех тестовых заданий, которые предлагаются. Ну и в целом, надо заметить, что сам подход к методике сохраняется в плане её автоматизации, этапности, в плане того, что исключается возможность некого субъективного подхода, роли человеческого фактора либо коррупционные риски.
То есть в целом, подход к организации этого процесса сохраняется.
Игорь Марзалюк:
То есть, мы, наконец, получим методику, где ЦТ будет коррелироваться с оценкой в аттестате. Я правильно понимаю?
Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:
А вы не боитесь, что дети директоров школ будут находиться в более преимущественном положении? Потому что они точно представят хорошие аттестаты. И дети руководителей родительских комитетов заодно – вам не кажется? Потому что там говорить об объективности этих аттестатов не приходится.
Игорь Марзалюк:
Так в том-то и дело! Я прошу прощения: я перебью двух дам сразу. Дело в том, что как раз, если я правильно понял, результаты ЦТ мы можем соотнести с красивыми оценками в аттестате?
Ирина Старовойтова:
В том числе, мы можем увидеть и объективность. Да – то, о чём Вы говорите. Если мы сможем корреляцию провести.
Игорь Марзалюк:
Если в аттестате, допустим, по математике – 10 баллов, а по результатам ЦТ – 8 баллов, или 10 баллов, или 15, или 60? То есть мы будем видеть, мы можем сказать, что реальное знание математики у этого ученика на 5 баллов, а не 10, правильно?
Ирина Старовойтова:
Да. Вот в этом случае корреляция объективна.
Игорь Марзалюк:
Потому что, я прошу прощения, это наболело.
Лидия Ермошина:
Ну, волновался на тестировании… Не смог написать.
Игорь Марзалюк:
Да. По всем дисциплинам, да?
Лидия Ермошина:
Ну, по одной возьмём.
Ирина Старовойтова:
Мы не можем тоже этот момент не брать в расчёт. Потому что это личность, это ребёнок. Он переживает. Это решается, по сути, его судьба, его жизнь – поступление в высшее учебное заведение. Конечно. Но общие статистические данные мы сможем увидеть. В целом – подготовка в том или ином учреждении образования и работу каждого педагога.
Игорь Луцкий:
В общем, система сложная и непростая, насколько я понял.
Игорь Марзалюк:
В том-то и дело, что она очень сложная и непростая.
Ирина Старовойтова:
Сложная система. Но методика не является, в принципе, новой для иных стран. То есть она, скорее, новая для нас, более совершенная, но она используется в других странах.