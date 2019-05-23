Марзалюк: «Наконец, получим методику, где ЦТ будет коррелироваться с оценкой в аттестате? Потому что, прошу прощения, это наболело»

Игорь Луцкий, генеральный директор телеканала СТВ: Уже фактически дан старт вступительной кампании. Какие новшества нас ожидают, кого вы ждёте в ВУЗы и что вы ждёте от этого молодого поколения, которое придёт к вам? Вообще, что у нас – все очень много говорят об образовании, о том, каким оно должно быть, должны ли мы создавать специальные ВУЗы для IT либо мы должны готовить специалистов широкого профиля?

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:

В этом году у нас вступительная кампания имеет свои особенности, как известно. Это совершенно новые подходы, новая методика к оценке результатов централизованного тестирования.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

А в чем её особенность?

Ирина Старовойтова:

Это новый подход в подсчёте результатов. По сути, она позволит, то есть её результаты позволят коррелировать с той оценкой успешности ребят, которые формализовано реализуются через результативность аттестата ребёнка в учреждении образования. То есть мы сможем видеть качественную подготовку в учреждениях образования.

Более того, для того чтобы получить высокий балл, ребёнку нужно не просто уметь решать, пусть даже сложные, задачи, а уметь выполнять весь комплекс тех тестовых заданий, которые предлагаются. Ну и в целом, надо заметить, что сам подход к методике сохраняется в плане её автоматизации, этапности, в плане того, что исключается возможность некого субъективного подхода, роли человеческого фактора либо коррупционные риски.

То есть в целом, подход к организации этого процесса сохраняется.

Игорь Марзалюк:

То есть, мы, наконец, получим методику, где ЦТ будет коррелироваться с оценкой в аттестате. Я правильно понимаю?