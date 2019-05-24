Собираем багаж: что запрещено брать в самолет?

Сезон отпусков открыт! А потому самое время паковать чемоданы. Но на воздушном судне есть свои законы.

На гироскутеры и моноколёса нужно получить добро авиакомпании. Электронные сигареты следует перевозить вместе с ценными вещами в ручной клади. Категорически запрещено проносить в салон самолёта колюще-режущие предметы, бейсбольные биты, гантели, кии для бильярда – всё, что можно интерпретировать как оружие. И, тем не менее, каждый сезон десятки женщин прощаются со своими маникюрными наборами.

Владимир Дранников, заместитель начальника по техническим вопросам службы авиационной безопасности и режима РУП «Национальный аэропорт Минск»:

Нельзя проносить жидкости в таре, превышающие 100 мл. Если вы возьмёте в ручную кладь шампунь, ёмкостью 200 мл, вас заставят его выбросить. Максимальный размер допустимой ручной клади составляет 56 x 45 x 25 см.

Если вы летите эконом-классом, ваш багаж может весить максимум 23 кг. Если бизнес – 32. А вот как быть с питомцами, разберёмся вместе с экспертами. Владимир Дранников:

Недавно мы всей сменой ловили кошку, которая бегала в зоне досмотра, потому что испугалась шума механических частей конвейера. До 5 кг разрешено перевозить в клетке в салоне воздушного судна, если превышает вес, перевозится в клетке, но в багажном отсеке.

В еде можно себе не отказывать. Совершенно другая история с таможенными службами. В каждой стране свои правила. Владимир Дранников:

Несмотря на то, что во Франции сыры очень известны, но если вы будете лететь самолётом и везти с собой определённое количество сыра, вам не разрешат провезти.

Трости, зонтики, детские коляски, дамские сумочки можно брать в салон. В списке разрешённых термометр, зажигалка, спичечный коробок – все по одной штуке. Отдельная тема – музыкальные инструменты. Контрабас, например, регистрируется как багаж, а перевозится на специально купленном пассажирском месте. Среди чемоданных историй немало курьёзов. Владимир Дранников:

Был случай, когда пассажир был вынужден выкинуть целую сумку белорусской косметики, которая ему очень понравилась, в Абу-Даби летел. Мама одного мальчика в виде сувенира итальянской семье решила положить в ручную кладь духи в виде муляжа гранаты, но, к сожалению, подарок он не довёз.