Александр Лукашенко: на сегодняшнее утро у нас на ИВЛ 519 человек

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда у нас есть возможность мобилизовать все силы и ресурсы на решение той или иной проблемы, все ресурсы, тогда есть результат. А кто может организовать в Витебской области это? Конечно, губернатор со своими подчиненными. Он сегодня отвечает за эти проблемы, лечение людей, больше, чем за какие-то другие, потому что за этим стоит жизнь наших людей.

Ситуация в мире очень острая, напряженная. Вот специалисты сидят – пусть меня покритикуют. В статистике для народа и для сообщества что главное? Протестированные? Слушайте, больше тестов – больше будет заразы этой. Кто это отрицает? Никто. Мы проводим сегодня в три раза больше тестов, чем при первой волне. За 30 тысяч тестов в сутки. Если бы проводили 40 – было бы еще больше. Меньше тестов – меньше. Мы это видели в первой волне. И во всем мире так. Что, всех людей пощупали тестами и определили, кто больной, кто нет? Нет, конечно. Как только появляются малейшие симптомы болезни, мы их тестируем.