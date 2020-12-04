Александр Лукашенко: на сегодняшнее утро у нас на ИВЛ 519 человек

Новости Беларуси. Чем помочь всему региону в борьбе с пандемией, начали обсуждать на совещании в облисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Чем помочь всему региону в борьбе с пандемией, начали обсуждать на совещании в облисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда у нас есть возможность мобилизовать все силы и ресурсы на решение той или иной проблемы, все ресурсы, тогда есть результат. А кто может организовать в Витебской области это? Конечно, губернатор со своими подчиненными. Он сегодня отвечает за эти проблемы, лечение людей, больше, чем за какие-то другие, потому что за этим стоит жизнь наших людей.
Ситуация в мире очень острая, напряженная. Вот специалисты сидят – пусть меня покритикуют. В статистике для народа и для сообщества что главное? Протестированные? Слушайте, больше тестов – больше будет заразы этой. Кто это отрицает? Никто. Мы проводим сегодня в три раза больше тестов, чем при первой волне. За 30 тысяч тестов в сутки. Если бы проводили 40 – было бы еще больше. Меньше тестов – меньше. Мы это видели в первой волне. И во всем мире так. Что, всех людей пощупали тестами и определили, кто больной, кто нет? Нет, конечно. Как только появляются малейшие симптомы болезни, мы их тестируем.
Поэтому главное не тестирование. Это такой, знаете, для анализа, для выводов каких-то показатель, но не главный. Главный показатель – сколько у тебя ковидных пневмоний в стране. Сегодня на утро – 21,5 тысяча. Самые опасные – это сколько у нас находится на ИВЛ. На сегодняшнее утро 519. ИВЛ у нас 2,5 тысячи. Может, сейчас уже чуть больше, поскольку мы за период между первым обострением и второй волной закупили немало этих аппаратов.
Александр Лукашенко с визитом в областном роддоме в Витебске. О чём он говорил с главврачом?
Кто может похвастаться такими данными? Ну, вот пусть какая страна похвастается. Вы помните, как было в первой волне, и во второй же еще хуже. Возьмите наших соседей: в открытую уже народ кричит там гвалтом – кислорода не хватает.