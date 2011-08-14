В Минске торжественно перезахоронили останки воинов Первой мировой войны

Церемония прошла на братском военном кладбище. Митрополит Минский и Слуцкий Филарет провел чин освящения часовни и поминальное богослужение.

Всего в часовне скорби и памяти захоронено 5 000 солдат и офицеров Первой мировой. Кладбище находится на месте бывшего военного госпиталя, где в годы войны умерло более двух тысяч человек. Мемориал в честь героев и жертв Первой мировой создан по решению президента, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Макей, глава Администрации президента Республики Беларусь:

Созданный по решению главы нашего государства Александра Григорьевича Лукашенко мемориал в честь героев и жертв Первой мировой войны, знаменует собой восстановление исторической справедливости. Он является свидетельством того, что мы, современные белорусы, – народ, который с уважением относится к своему прошлому и его героям, по-христиански чтит память всех, кто погиб на нашей земле, выполняя свой воинский долг.

Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Выражаю глубокую благодарность президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко, городским властям, архитекторам, строителям, историкам и всем, кто своими усердами, трудами по крупицам собрал сведения о погребенных здесь людях.