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В Минске торжественно перезахоронили останки воинов Первой мировой войны

14 августа 2011 13:54
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Церемония прошла на братском военном кладбище. Митрополит Минский и Слуцкий Филарет провел чин освящения часовни и поминальное богослужение.

Всего в часовне скорби и памяти захоронено 5 000 солдат и офицеров Первой мировой. Кладбище находится на месте бывшего военного госпиталя, где в годы войны умерло более двух тысяч человек. Мемориал в честь героев и жертв Первой мировой создан по решению президента, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Макей, глава Администрации президента Республики Беларусь:
Созданный по решению главы нашего государства Александра Григорьевича Лукашенко мемориал в честь героев и жертв Первой мировой войны, знаменует собой восстановление исторической справедливости. Он является свидетельством того, что мы, современные белорусы, – народ, который с уважением относится к своему прошлому и его героям, по-христиански чтит память всех, кто погиб на нашей земле, выполняя свой воинский долг.

Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Выражаю глубокую благодарность президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко, городским властям, архитекторам, строителям, историкам и всем, кто своими усердами, трудами по крупицам собрал сведения о погребенных здесь людях.

Торжественное перезахоронение останков воинов Первой мировой войны

Торжественное перезахоронение останков воинов Первой мировой войны

Торжественное перезахоронение останков воинов Первой мировой войны

Торжественное перезахоронение останков воинов Первой мировой войны

Торжественное перезахоронение останков воинов Первой мировой войны

Торжественное перезахоронение останков воинов Первой мировой войны

Торжественное перезахоронение останков воинов Первой мировой войны

Торжественное перезахоронение останков воинов Первой мировой войны

Торжественное перезахоронение останков воинов Первой мировой войны

Торжественное перезахоронение останков воинов Первой мировой войны

# общество # Фотофакт

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