Глава МВД показал Президенту клюшки, сделанные заключенными

Новости Беларуси. Игорь Шуневич также продемонстрировал главе государства хоккейные клюшки, произведенные на базе уголовно-исполнительной системы МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один спортивный снаряд деревянный, он полностью белорусский.

У второй клюшки отечественная локализация 50 %, она из пластика. Впрочем, оба снаряда еще доработают. Что касается стоимости, то цена деревянной клюшки составит 36 рублей. Игорь Шуневич также коснулся темы выпуска формы для юных хоккеистов. Игорь Шуневич как глава наблюдательного совета минского хоккейного клуба «Динамо» доложил Президенту и о деятельности команды. Тренеры и игроки нацелены на выход в плей-офф. Для этого у «Динамо» есть все необходимые резервы.