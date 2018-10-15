Александр Лукашенко подарил Патриарху Кириллу икону с изображением белорусских святых

Новости Беларуси. 15 октября в Минске состоялась встреча с членами Священного Синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подчеркивает важность единства в Церкви. Об этом Президент Беларуси заявил 15 октября на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Посылы лидера Беларуси хорошо знакомы духовенству: они перекликаются с Евангелием. Книга жизни была переведена и выпущена на белорусском языке. Один из экземпляров Митрополит Павел подарил сегодня, 15 октября, Президенту.