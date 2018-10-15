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Александр Лукашенко подарил Патриарху Кириллу икону с изображением белорусских святых

15 октября 2018 18:48
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Новости Беларуси. 15 октября в Минске состоялась встреча с членами Священного Синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подчеркивает важность единства в Церкви. Об этом Президент Беларуси заявил 15 октября на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Посылы лидера Беларуси хорошо знакомы духовенству: они перекликаются с Евангелием. Книга жизни была переведена и выпущена на белорусском языке. Один из экземпляров Митрополит Павел подарил сегодня, 15 октября, Президенту.

Александр Лукашенко подарил Патриарху Кириллу икону с изображением белорусских святых-1

Церковный подарок и тоже с национальным колоритом – Патриарху Кириллу от Александра Лукашенко. Икона, выполненная в уникальной технике, на которой изображены белорусские святые – Евфросинья Полоцкая, Кирилл Туровский и Валентина Минская – на фоне Свято-Духова Кафедрального Собора.

Александр Лукашенко подарил Патриарху Кириллу икону с изображением белорусских святых-4

Александр Лукашенко подарил Патриарху Кириллу икону с изображением белорусских святых-6

Александр Лукашенко подарил Патриарху Кириллу икону с изображением белорусских святых-8

А Святейший в свою очередь преподнес нашему Президенту образ Владимирской иконы Божией Матери – покровительницы благочестия и государственности.

Александр Лукашенко подарил Патриарху Кириллу икону с изображением белорусских святых-11

# Православные в Беларуси # общество # Патриарх Кирилл # Фотофакт

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