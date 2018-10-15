Прямой эфир

Простой рецепт: готовим луковые кольца в кляре

15 октября 2018 15:34
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Начинаете есть лук в преддверии сезона простуд? Этот простой рецепт разнообразит меню. 

Ингредиенты:
лук – 200 гр
мука – 70 гр
сухари – 70 гр
яйца – 2 шт.
приправа для гриля – 1 ч.л.
соль – 1 ч.л.
масло – 300 гр

Для соуса:
йогурт греческий – 150 гр
укроп – 20 гр
чеснок – 15 гр
соль – 0,5 ч.л.

Нарезаем лук кольцами шириной примерно в сантиметр.

Простой рецепт: готовим луковые кольца в кляре-1

Делим на одиночные кольца.

Простой рецепт: готовим луковые кольца в кляре-4

В отдельной миске в муку добавляем приправы и соль. Перемешиваем.

Простой рецепт: готовим луковые кольца в кляре-7

Взбиваем яйца.

Простой рецепт: готовим луковые кольца в кляре-10

Наливаем масло в сотейник и разогреваем его. Лук панируем в муке, потом – в яйце.

Простой рецепт: готовим луковые кольца в кляре-13

Панируем в сухарях и бросаем кольца жарить в сотейник.

Простой рецепт: готовим луковые кольца в кляре-16

Делаем соус: мелко нарезаем зелень и чеснок, добавляем соль и чёрный перец.

Простой рецепт: готовим луковые кольца в кляре-19

Смешиваем с йогуртом и выкладываем в соусник. Сверху посыпаем зеленью.

Простой рецепт: готовим луковые кольца в кляре-22

# Кулинария # общество # Вадим Парханович

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