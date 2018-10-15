Простой рецепт: готовим луковые кольца в кляре

Начинаете есть лук в преддверии сезона простуд? Этот простой рецепт разнообразит меню. Ингредиенты:

лук – 200 гр

мука – 70 гр

сухари – 70 гр

яйца – 2 шт.

приправа для гриля – 1 ч.л.

соль – 1 ч.л.

масло – 300 гр Для соуса:

йогурт греческий – 150 гр

укроп – 20 гр

чеснок – 15 гр

соль – 0,5 ч.л. Нарезаем лук кольцами шириной примерно в сантиметр.

Делим на одиночные кольца.

В отдельной миске в муку добавляем приправы и соль. Перемешиваем.

Взбиваем яйца.

Наливаем масло в сотейник и разогреваем его. Лук панируем в муке, потом – в яйце.

Панируем в сухарях и бросаем кольца жарить в сотейник.

Делаем соус: мелко нарезаем зелень и чеснок, добавляем соль и чёрный перец.