Простой рецепт: готовим луковые кольца в кляре
Начинаете есть лук в преддверии сезона простуд? Этот простой рецепт разнообразит меню.
Ингредиенты:
лук – 200 гр
мука – 70 гр
сухари – 70 гр
яйца – 2 шт.
приправа для гриля – 1 ч.л.
соль – 1 ч.л.
масло – 300 гр
Для соуса:
йогурт греческий – 150 гр
укроп – 20 гр
чеснок – 15 гр
соль – 0,5 ч.л.
Нарезаем лук кольцами шириной примерно в сантиметр.
Делим на одиночные кольца.
В отдельной миске в муку добавляем приправы и соль. Перемешиваем.
Наливаем масло в сотейник и разогреваем его. Лук панируем в муке, потом – в яйце.
Панируем в сухарях и бросаем кольца жарить в сотейник.
Делаем соус: мелко нарезаем зелень и чеснок, добавляем соль и чёрный перец.
Смешиваем с йогуртом и выкладываем в соусник. Сверху посыпаем зеленью.