Школьники против наркомании: «Не стоит разбивать свою жизнь». Итоги проекта «STOP, наркотики» подвели в столице

Школьники больше месяца готовили видео о профилактике наркомании. Они самостоятельно писали сценарий, искали актеров, снимали и монтировали. Помимо жюри, оценивали ролики и сами участники.

Елизавета Шиманская, учащийся ГУО «Средняя школа № 139»: Ролик у нас о парне-наркомане, которого на этот путь сподвигнул его друг и о том, что не стоит разбивать свою жизнь таким способом.

Александр Малей, курсант факультета милиции Академии Министерства внутренних дел: Мы показали, насколько человек стремительно может меняться. Сначала у него бывают какие-то бытовые проблемы, в том числе и наркомания. В один прекрасный момент любовь приходит к нему, и он резко меняется.

Жанна Истомина, заместитель главного врача городского клинического наркологического диспансера:

Наш диспансер работает на передовой в борьбе с наркопотреблением в Беларуси. И нужно отметить, что наша борьба не безуспешна: год от года количество состоящих на учете снижается. Конечно, не последнюю роль в этом играет профилактическая работа.

Сейчас на учете у наркологов чуть более 3 тысяч человек. Напомним, несовершеннолетние вправе обратиться к специалисту анонимно.