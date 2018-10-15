«Мечтал надеть омоновскую форму». Право носить чёрный берет отстаивали сотрудники спецподразделений под Гомелем

Новости Беларуси. Стрельба и взрывы были слышны 15 октября в лесах под Гомелем. Сотрудники спецподразделений сдавали экзамен на получение черного берета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Испытания выдержали только двое из шести претендентов. Наиболее сложная часть – марш-бросок по пересеченной местности. На пути к цели бойцы в прямом смысле слова проходят огонь и воду.

Решающую роль чаще всего играет не столько физическая, сколько психологическая подготовка. Выдержать после марш-броска и стрельб еще и десятиминутный поединок с тремя соперниками – для этого нужно чуть больше, чем просто отличная физическая форма.

Евгений Ребиков, сотрудник ОМОН УВД Гомельского облисполкома:

Я ожидал, что будет сложно, но думал, что не да такой степени. Очень сильно хочу работать в этом подразделении. Ради этого берета стиснув зубы бежал. То же самое спарринг – очень сложно дался. Оставалось только терпеть.