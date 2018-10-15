«Мечтал надеть омоновскую форму». Право носить чёрный берет отстаивали сотрудники спецподразделений под Гомелем
Новости Беларуси. Стрельба и взрывы были слышны 15 октября в лесах под Гомелем. Сотрудники спецподразделений сдавали экзамен на получение черного берета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Испытания выдержали только двое из шести претендентов. Наиболее сложная часть – марш-бросок по пересеченной местности. На пути к цели бойцы в прямом смысле слова проходят огонь и воду.
Решающую роль чаще всего играет не столько физическая, сколько психологическая подготовка. Выдержать после марш-броска и стрельб еще и десятиминутный поединок с тремя соперниками – для этого нужно чуть больше, чем просто отличная физическая форма.
Евгений Ребиков, сотрудник ОМОН УВД Гомельского облисполкома:
Я ожидал, что будет сложно, но думал, что не да такой степени. Очень сильно хочу работать в этом подразделении. Ради этого берета стиснув зубы бежал. То же самое спарринг – очень сложно дался. Оставалось только терпеть.
Иван Москалев, сотрудник ОМОН УВД Гомельского облисполкома:
Я своей цели достиг. Я мечтал надеть омоновскую форму, получить право ношения черного берета. Я горд, что попал служить в отряд милиции особого назначения.
Согласно правилам, до сдачи этого испытания сотрудники ОМОНа не имеют права носить специальную форму подразделения, а несут службу в одежде милицейского образца.