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«Мечтал надеть омоновскую форму». Право носить чёрный берет отстаивали сотрудники спецподразделений под Гомелем

15 октября 2018 17:04
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Новости Беларуси. Стрельба и взрывы были слышны 15 октября в лесах под Гомелем. Сотрудники спецподразделений сдавали экзамен на получение черного берета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испытания выдержали только двое из шести претендентов. Наиболее сложная часть – марш-бросок по пересеченной местности. На пути к цели бойцы в прямом смысле слова проходят огонь и воду.

«Мечтал надеть омоновскую форму». Право носить чёрный берет отстаивали сотрудники спецподразделений под Гомелем-1

«Мечтал надеть омоновскую форму». Право носить чёрный берет отстаивали сотрудники спецподразделений под Гомелем-3

Решающую роль чаще всего играет не столько физическая, сколько психологическая подготовка. Выдержать после марш-броска и стрельб еще и десятиминутный поединок с тремя соперниками – для этого нужно чуть больше, чем просто отличная физическая форма.

«Мечтал надеть омоновскую форму». Право носить чёрный берет отстаивали сотрудники спецподразделений под Гомелем-6

Евгений Ребиков, сотрудник ОМОН УВД Гомельского облисполкома:
Я ожидал, что будет сложно, но думал, что не да такой степени. Очень сильно хочу работать в этом подразделении. Ради этого берета стиснув зубы бежал. То же самое спарринг – очень сложно дался. Оставалось только терпеть.

«Мечтал надеть омоновскую форму». Право носить чёрный берет отстаивали сотрудники спецподразделений под Гомелем-9

Иван Москалев, сотрудник ОМОН УВД Гомельского облисполкома:
Я своей цели достиг. Я мечтал надеть омоновскую форму, получить право ношения черного берета. Я горд, что попал служить в отряд милиции особого назначения.

Согласно правилам, до сдачи этого испытания сотрудники ОМОНа не имеют права носить специальную форму подразделения, а несут службу в одежде милицейского образца.

# Милиция Беларуси # общество # Евгений Ребиков # Иван Москалев # Фотофакт

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