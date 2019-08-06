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Александр Лукашенко подарил Курманбеку Бакиеву картину, кортик и букет белорусских цветов

06 августа 2019 13:06
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Новости Беларуси. 6 августа Александр Лукашенко провел встречу со своим другом и коллегой, экс-президентом Кыргызстана Курманбеком Бакиевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подарил Курманбеку Бакиеву картину, кортик и букет белорусских цветов-1

Александр Лукашенко подарил Курманбеку Бакиеву картину, кортик и букет белорусских цветов-3

Повод для разговора оказался более чем приятным – накануне Курманбек Салиевич отметил 70-летний юбилей. Белорусский лидер тепло поздравил гостя во Дворце Независимости, преподнеся символичные подарки.

Александр Лукашенко подарил Курманбеку Бакиеву картину, кортик и букет белорусских цветов-6

Картина «Охота кочевников с беркутом» – собирательный образ, в котором и национальные особенности, и этнический колорит кыргызского народа. Особый символ в миропонимании кочевников – степной орёл или беркут.

Александр Лукашенко подарил Курманбеку Бакиеву картину, кортик и букет белорусских цветов-9

Также в подарок – кортик и букет белорусских цветов. У рабочего кабинета белорусского лидера Александр Лукашенко и Курманбек Бакиев останавливаются у государственных флагов Беларуси и Кыргызстана.

Александр Лукашенко подарил Курманбеку Бакиеву картину, кортик и букет белорусских цветов-12

Символы, правда, не в привычном исполнении – это голограммы. Специальный проектор был презентован одной из компаний-резидентов во время посещения Александром Лукашенко Парка высоких технологий.

Александр Лукашенко подарил Курманбеку Бакиеву картину, кортик и букет белорусских цветов-15

По окончании поздравительной части, Александр Лукашенко и Курманбек Бакиев провели рабочую встречу, обсудив актуальные вопросы.

# Беларусь-Кыргызстан # общество # Александр Лукашенко # Курманбек Бакиев # Фотофакт

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