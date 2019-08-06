Евгений Прейгерман: Минск становится единственным местом, где можем собраться и поговорить

Он пройдет в октябре и станет первой площадкой, где эксперты и политики высокого ранга, по сути, впервые, встретятся после выхода США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и фактического начала новой гонки вооружений.

В условиях обостренной ситуации белорусская столица станет уникальной площадкой, где конфликтующие стороны смогут услышать позицию друг друга, а действующие политики напрямую пообщаются с экспертным сообществом. В повестке значатся вопросы урегулирования конфликта на Донбассе, информационных войн, а также инициатива «Пояс и путь». На форуме будет соблюден геополитический баланс. Пока список участников прорабатывают, но уже известно, что в Минск приедут ведущие эксперты из США, ЕС, Китая и России.

Евгений Прейгерман, директор совета по международным отношениям «Минский диалог»:

Повод такой нетривиальный, нечасто возникает перспектива, что над вашими головами, и может быть ниже, будут летать какие-то ракеты, при всей условности этих тезисов. Поэтому, я думаю, некоторая нотка драматизма на форуме будет присутствовать, и что самое важное – он станет первым в нашем регионе, где в таком репрезентативном составе с участием и России, и Китая, и практически всех стран ЕС и США будет вестись это обсуждение. Более того и с участием экспертов, и некоторых официальных лиц.

Будем говорить честно, практически нет ни одной другой конференции, где люди могут собраться и поговорить друг с другом, а не друг о друге. По большому счету, Минск становится единственным местом, где мы можем собраться и таким образом поговорить.