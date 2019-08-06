Как правильно готовить и есть хачапури по-аджарски. Мастер-класс шеф-повара

Праздник «Тбилисоба» проводится в Минске с 2015 года. Тина не пропустила ни одного. Каждый раз она приоткрывает гостям секреты национальной кухни. Как правильно готовить, а главное, есть аджарский хачапури, шеф-повар рассказала и показала в программе «Большой город» .

Тина Гучуа, шеф-повар грузинского ресторана:

Для теста нам обязательно нужны дрожжи, тёплая вода, мука и соль. Надо приготовить его до такого мягкого и нежного состояния, чтобы оно не было твёрдое. И начинаем делать лодочку таким образом. В хвостиках надо нажимать достаточно, чтобы при выпекании они не раскрылись.

Аджарский хачапури Тина готовит полностью из белорусских продуктов, но с одним «но». Имеретинский сыр, который здесь не купить, а везти из Грузии дорого, ей готовят фермеры по спецзаказу. Обычным хозяйкам такого деликатеса на прилавках не найти. Шеф предлагает альтернативу.